Mercoledì 4 Settembre 2019, 09:07

Una lenta processione di ruote, lamiere, dita che picchiano nervosamente sugli sterzi e occhiate amare lanciate all'orologio: così si presenta la mattinata napoletana tra Corso Umberto, piazza Garibaldi, Porta Capuana e Corso Meridionale. La zona, interrotta da decine di cantieri concentrati in pochi metri, è andata in tilt. In attesa di godere delle strade ammodernate dai restyling, resta per adesso la rabbia degli automobilisti, dei residenti e dei commercianti che, tornati in città dalle eventuali vacanze, fanno fatica a tornare anche in ufficio, in negozio o in azienda. Le scuole, per fortuna, non sono ancora iniziate ma cominceranno a breve e allora il tilt potrebbe trasformarsi in pandemonio. Lavori ai sottoservizi, lavori per l'installazione della fibra ottica, lavori per il Grande Progetto Unesco, lavori per il rinnovamento della Stazione, lavori per la Linea 6 a Riviera di Chiaia. Lavori anche in via Acton. Tutto insieme. Cantieri dappertutto: macchine e scooter costretti allo slalom tra le transenne.