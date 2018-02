Record di multe, 30 sospettati. «Forse sono prestanome dei clan»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 26 Febbraio 2018, 09:44 - Ultimo aggiornamento: 26-02-2018 09:44

In 30 - e siamo solo alla prima visura dei cosiddetti «infrazionisti seriali» - hanno preso la bellezza di 6034 contravvenzioni al codice della strada. Naturalmente mai pagate. In Comune stanno iniziando a mettere assieme un po’ di dati. Ci sono diverse centinaia di automobilisti che di contravvenzioni al Codice della strada ne prendono 400 l’anno, altrettanti 300, addirittura ce ne sono decine che arrivano a prenderne 700 di multe ogni anno. Solo in termini di mancati incassi sono decine di milioni che vengono meno alle asfittiche casse di Palazzo San Giacomo. Si tratta di persone che in spregio a ogni dovere civico non pagano le multe? Secondo il Comune no. Anzi, l’assessore al Bilancio Enrico Panini ha lanciato l’allarme proprio dalle pagine del nostro giornale: «Noi puntiamo a mettere la parola “fine” ad una narrazione: la multa a Napoli non si paga. Ci sono persone che arrivano anche ad oltre 700 multe in un anno, almeno in cento ne prendono più di 300 l’anno, probabilmente c’è un legame anche con la malavita».