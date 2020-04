LEGGI ANCHE

Record di trapianti all’ospedale. Nel giro di 24 ore sono stati eseguiti duediche riconfermano l’eccellenza partenopea nel settore, nonostante l’emergenzastia richiedendo maggiori sforzi per consentire queste procedure in tutta sicurezza.Gli interventi sono stati eseguiti a cominciare dall’8 Aprile per finire il giorno successivo con la durata media di 10 ore a intervento e l’interessamento delle equipe di esperti del Reparto di Chirurgia Epatobiliare e dei relativi ambulatori, dello staff della camera operatoria del Centro Trapianti e dei medici della Terapia Intensiva dell’Utif. L’allertaha comportato procedure ancora più rigide riguardo la sicurezza sanitaria e le squadre hanno operato adottando le categorie ad alto filtraggio dei dispositivi di protezione e con le dovute procedure dei test rapidi e preventivi sui pazienti, risultati negativi.Gli organi dei donatori appartenenti a un 45enne morto per arresto cardiaco e a un 50enne morto per emorragia cerebrale, hanno dato nuova vita ad un 67enne e ad una donna di 38 anni, entrambi ricoverati attualmente nel reparto di Rianimazione in condizioni «buone e stabili» come hanno definito i camici bianchi.