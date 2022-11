«Sul reddito di cittadinanza ci vuole grande attenzione. Dimenticare i poveri non è degno di un grande Paese e in un momento di difficoltà economica così grande non possiamo lasciare le famiglie senza reddito». Così il sindaco Gaetano Manfredi a Sky da Bergamo dove è incorso l'assemblea nazionale dell'Anci. E c'è un grande dibattito dopo che il Governo a guida Giorgia Meloni ha annunciato che dal 2024 sostanzialmente vuole abolirlo. Qual è allora la strategia concreta per evitare che il Reddito di cittadinanza chiusa bottega? La sua mossa va nella direzione di dimostrare che se si danno possibilità a queste persone di lavorare le stesse sono pronte a dare il loro contributo alla società. E Manfredi la sfida su come far lavorare i percettori l'ha lanciata già a marzo utilizzando una legge dello Stato con la quale ha varato 17 Puc - Progetti utili alla collettività - così ha formato e impiegato 1122 percettori in Comune e nelle Municipalità. Potesse Manfredi - e la sua squadra, Chiara Marciani (Lavoro) Vincenzo Santagada (Verde) Luca Trapanese (Welfare) sono i tre assessori che li utilizzano di più - ne metterebbe in campo molti di più. Visto che la platea a disposizione è composta da circa 110mila percettori e Palazzo San Giacomo, così come le partecipate, hanno una assoluta necessità di forze fresche per sostituire la marea quotidiana di pensionandi. Materia da amministrare comunque con cautela perché si tratta di personale a supporto degli enti locali ma non con la status di veri e propri impiegati pubblici. La legge utilizzata da Palazzo San Giacomo è inserita nella Finanziaria dell'allora premier Mario Draghi dove è data la possibilità di impiegare i percettori nei Puc al massimo per 16 ore settimanali. La Legge - vista la vastità della platea - consente di dare occupazione ad almeno un terzo dei percettori, vale a dire nel caso di Napoli circa 36mila percettori. Ma lo scopo più importante è la formazione con tanto di certificazione delle competenze che queste persone ricevono dal Comune. Un percorso che guarda oltre le contingenze perché la certificazione delle competenze dà loro uno status che rende poi in futuro più semplice l'ingresso nel mondo del lavoro vero, ove mai questo ci fosse.

Diciasette ambiti sono stati individuati per far lavorare i percettori la gran parte di loro sono di supporto come giardinieri, nel mondo delle politiche sociali ma anche in altri settori. Per esempio in 20 sono impiegati «nell'organizzazione di eventi legati all'animazione culturale del territorio, nel settore urbanistico per il riordino degli archivi. Nell'ambito della manutenzione di aiuole e giardini ce ne sono 310. Per il Puc Ti tengo per mano messo in campo dalla Municipalità Chiaia ben 72 si occupano del controllo sicurezza per l'accesso alle scuole con il compito segnalare alle autorità eventuali situazioni pericolose. La formazione per queste persone è incentrata particolarmente per gli ambiti «culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e tutela dei beni comuni». Altra novità introdotta dalla Legge sui percettori è che i percettori stessi possono essere impiegati anche da enti terzi, cioè non pubblici, attraverso una manifestazione di interesse del Comune ove risiedono e Palazzo San Giacomo già l'ha fatta. Rivolta a enti del Terzo settore, ad associazioni, a fondazioni, ma anche ad altri enti pubblici, con sede nel territorio comunale, che possono avvalersi dei percettori. Gli enti in questione si profilano dal punto di vista amministrativo come «soggetti attuatori». I 110mila percettori in questione per il 52% sono donne e la metà si colloca in una fascia di età tra i 18 e i 50 anni. Il Comune lavora con dati alla mano perché sa bene che questa scommessa, aprire i percettori al mondo del lavoro, passa per la formazione. I dati dell'Anpal - l'Agenzia nazionale per le politiche del lavoro attivo - sono chiari. È andata bene per ora a 1122 su 36mila la speranza è che per gli altri 35mila presto si possano avere altre opportunità. Parola ancora al sindaco che sottolinea come il reddito di cittadinanza copre «le aree più marginali e le fasce sociali più marginali del Paese che non sono solo nel Mezzogiorno: il reddito di cittadinanza è in Lombardia, in Veneto, in Emilia, ci sono più percettori al Sud ma ci sono anche al Nord». Per Manfredi «lasciare le famiglie senza reddito significa persone che non hanno risorse per poter fare la spesa, per poter mangiare e poter avere quel minimo di dignità all'interno delle nostre comunità. Quindi combattiamo ovviamente gli sprechi e gli abusi, potenziamo le politiche di sostegno al lavoro, però non lasciamo indietro le persone che sono in difficoltà. Non possiamo negare che la povertà sta crescendo, far finta che non succede niente e che i poveri li possiamo dimenticare non è un'azione degna di un grande Paese democratico, soprattutto in un momento di difficoltà come questo».