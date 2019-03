«Col reddito di cittadinanza stop al Rei: ecco perché alla fine ho rinunciato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 10 Marzo 2019, 08:00

Patrizia Fioretti, disoccupata, ha 46 anni e 4 figli senza lavoro coi quali divide un appartamento di pochi metri quadri nei vicoli del centro storico di Napoli. A tutta prima sembrerebbe avere le carte in regola per chiedere e ottenere il reddito di cittadinanza, ma non si è ancora decisa a inoltrare la pratica. Ci ha ripensato, per ora, dopo la doccia fredda presa dalla burocrazia: «Per me è un rischio sospira Mi hanno detto che, appena registrata la domanda, mi ritireranno con effetto immediato il Reddito d'inclusione, in attesa che l'Inps valuti la mia richiesta. Io prendo 436 euro al mese di Rei e li uso quasi tutti per pagare l'affitto. Dove dormiremo in attesa del reddito di cittadinanza?». «I benefici dovrebbero essere erogati a partire da fine aprile-inizio maggio», confermano dai Caf. Per Patrizia, dunque, il reddito di cittadinanza si è trasformato da speranza in rebus. Un rebus che aiuta a spiegare, almeno in parte, il flop di domande su scala nazionale.