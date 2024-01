«Il reddito di base è una necessità e non è più rinviabile». È questo l'appello condiviso che arriva dagli esponenti di Diem25 e Mera 25 riuniti in occasione della presentazione del libro “Reddito di base. Liberare il XXI secolo”. La presentazione dell'opera curata da Andrea Fumagalli, Sandro Gobetti, Cristina Morini e Rachele Serino si è tenuta ieri alla libreria Raffaello in via Kerbaker. Un appuntamento partecipato in un territorio, quello napoletano, che è stato leader per percettori del reddito di cittadinanza. E proprio da qui è partito Andrea Serra, responsabile della campagna “Lavoro se” di Diem25, il movimento fondato dell'ex ministro delle finanze in Grecia Yanis Varoufakis: «Il governo che ha abolito il reddito di cittadinanza deve accogliere la proposta di un reddito di base che dia ai cittadini e alle cittadine la possibilità di una esistenza dignitosa e libera». Per Serra «il reddito di base è una necessità non più rinviabile. Stiamo assistendo - ha spiegato nel corso del suo intervento - a un preoccupante aumento della povertà che si abbina a una avanzata della tecnologia nel mondo del lavoro: due fenomeni che spingono ad una svolta e a un cambio di passo per guardare al futuro e lasciarci alle spalle le politiche del secolo scorso». Ha concentrato la sua attenzione sul caso Napoli anche Renato Votta, referente campano di Mera 25, il partito nato nel 2022 che è parte integrante di Diem25. Votta ha unito l'elemento della povertà e del disagio ai problemi della malavita organizzata: «A Napoli e nel Sud Italia, il reddito di base universale e incondizionato liberebbe tante persone dalla schiavitù del bisogno e dal giogo della camorra». E ancora: «Il reddito non è un sussidio per poveri ma una risposta adeguata ai paradigmi sociali ed economici che si stanno affermando».

La presentazione, organizzata dalle associazioni Red (Reddito Europa Diritti) e Diem25 Italia, si è concentrata sui cambiamenti nel mondo del lavoro. Alla iniziativa erano presenti gli autori del libro Rachele Serino e Sandro Gobetti, presidente dell'associazione Bin Italia che hanno dichiarato: «Questo libro cerca di fare un punto in merito al tema del diritto al reddito. Dal cosiddetto reddito minimo garantito, fino al reddito di base incondizionato e universale, come innovativa proposta di protezione sociale». Gobetti è entrato nel dettaglio: «Il libro riporta nel nostro paese quelle sperimentazioni e progetti pilota che sono in corso in numerosi paesi nel mondo. Il reddito di base incondizionato è divenuto uno degli strumenti di protezione sociale». La conclusione, per l'autore, è amara: «Un dibattito internazionale di cui purtroppo l'Italia, in particolare nei suoi decisori politici, sembra disconoscere».