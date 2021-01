Reddito di cittadinanza, tra gli “indigenti” il reggente dei Gionta e i cassieri di due clan

Uomini e donne condannati per camorra, narcotrafficanti, boss emergenti e addirittura un killer percepivano il reddito di cittadinanza, ma anche due cassieri dei clan del Vesuviano. Il paradosso nel paradosso è proprio questo: erano ritenuti i detentori delle ricchezze di potenti cosche, ma i loro familiari risultavano indigenti e destinatari del sussidio economico. Gli è bastato omettere, nel modulo di autocertificazione, i reati di camorra per i quali erano stati condannati in via definitiva loro stessi, i coniugi o i genitori conviventi. A scoprirlo sono stati i finanzieri del comando provinciale di Napoli, che hanno passato ai raggi X gli elenchi dei percettori del reddito di cittadinanza scoprendo centinaia di familiari di affiliati anche in provincia.

Ma chi sono i camorristi «furbetti» del reddito? Nella sola area di competenza del gruppo della guardia di finanza di Torre Annunziata – indagini coordinate dal procuratore Nunzio Fragliasso – sono una sessantina i nuclei familiari di affiliati ai clan oplontini Gionta, Gallo-Cavalieri e Quarto Sistema, a Boscotrecase e Boscoreale ai Gallo-Limelli-Vangone e Pesacane, a Castellammare al clan Cesarano del rione Ponte Persica, a Torre del Greco dei Falanga-Papale-Di Gioia, a Santa Maria la Carità degli Esposito-D’Alessandro. Il nome di spicco è sicuramente quello di Gennaro Longobardi, alias «Gennaro cu’a barba», oggi detenuto al 41-bis e ritenuto tra i reggenti del clan Gionta. Sua moglie ha omesso di indicare di essere sposata con uno dei boss del Rione Carceri di Torre Annunziata. Nello stesso clan milita anche Vincenzo Pisacane, alias «bombolone», lui addirittura il cassiere dei «valentini» che aveva accumulato diverse proprietà ed ha già subìto un sequestro di beni: aveva diversi appartamenti a Montecatini, in Toscana, ma la moglie risulta indigente. Altro cassiere che ha subito un sequestro di beni è Giuseppe Ranieri: un anno fa gli fu confiscata la villetta a Boscotrecase e in quella sede gli investigatori scoprirono che la moglie di uno degli armieri dei Pesacane usufruiva del reddito di cittadinanza.

Anche uno dei boss emergenti del «quarto sistema» di Torre Annunziata aveva i requisiti Isee per ottenere il reddito di cittadinanza: si tratta di Luca Cherillo, nipote di Natale Scarpa, boss dei Gallo-Cavalieri ucciso in un agguato dai Gionta, e arrestato nell’ultimo blitz che ha smantellato il nuovo clan creato al rione Penniniello. Sempre a Torre Annunziata, indagata anche la moglie del super narcotrafficante Vincenzo Scarpa «caramella», legato proprio ai Gallo. A Torre del Greco, la moglie dello specchiettista condannato per l’omicidio di Gennaro Russo, il pregiudicato Ciro Giona, non aveva dichiarato i reati commessi dal coniuge legato ai Falanga-Di Gioia-Papale. Condannato come affiliato allo stesso clan anche Massimo Zaffo, nipote del boss Gaetano Di Gioia «’o tappo»: indagata sua moglie Antonietta Di Rosa, una delle signore dello spaccio di via Lamaria a Torre del Greco. A Castellammare, invece, spunta il nome di uno degli esattori del clan Cesarano, che ha scontato una condanna definitiva per camorra. Si tratta di Francesco Inserra, nipote dell’ex reggente Antonio, soprannominato «Tonino ‘o guerriero». Aveva presentato la domanda per il reddito di cittadinanza in prima persona, «dimenticando» la sua condanna definitiva a sette anni di carcere arrivata nel 2016 per il processo «Easymail». Restando nell’area stabiese, Ernesto Samà detto «’o tedesco» si era affiliato al neonato clan Esposito fondato dal boss Tonino «’o biondo» che controllava droga ed estorsioni a Santa Maria la Carità per conto dei D’Alessandro: anche sua moglie aveva i requisiti giusti per il sussidio.

Nell’area Nord della provincia, coinvolti una quindicina di affiliati ai clan Mallardo, Mazzarella, Caiazzo-Simmino, Amato-Pagano, Crimaldi, Arlistico-Terracciano-Orefice e Panico-Perillo. Cinque degli indagati sono solo a Pollena Trocchia, un’altra quindicina negli altri Comuni. Ma il nome di spicco è quello Espedito Pepe, pluripregiudicato legato ai Mazzarella, precedenti anche per un omicidio colposo e tra quelli che hanno ottenuto il reddito di cittadinanza presentando in prima persona la domanda, omettendo un piccolo particolare: ha una condanna definitiva per associazione di tipo mafioso.

