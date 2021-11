Ha il reddito di cittadinanza ma a casa nasconde droga, soldi e accessori contraffatti: arrestata 57enne

Carmela Corcione, 57enne di Ottaviano, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata dai carabinieri di Torre Annunziata per detenzine di droga ai fini spaccio. I militari, supportati dal nucleo carabinieri cinofili di Sarno, hanno controllato l’abitazione della donna dove hanno rinvenuto e sequestrato 4 dosi di cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 6500,00 euro in contanti.

La donna, indebitamente percettrice del reddito di cittadinanza, altro reato per cui dovrà rispondere all’autorità giudiziaria e all’Inps, dovrà rispondere anche del reato di introduzione e commercio di abbigliamento contraffatti. Durante l’operazione, infatti, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di cinture, foulard, borse e portafogli griffati contraffatti.