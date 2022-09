Napoli, Jannotti Pecci: «Reddito di cittadinanza fallimentare, non ha prodotto lavoro»

Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell'Unione industriali di Napoli, nel documento che presentate ai leader dei partiti sottolineate quanto sia importante il Mezzogiorno per la crescita del Paese. In questa campagna elettorale non si è parlato poco di Sud?

«È purtroppo vero, anche se il problema non riguarda solo il tema fondamentale, da anni all'attenzione delle forze politiche, del superamento del divario territoriale. Slogan e schermaglie dialettiche prevalgono sui ragionamenti togliendo spazio al confronto sui programmi. In ogni caso, il Mezzogiorno continua a essere un convitato di pietra nei dibattiti tra i partiti e gli schieramenti in questa campagna elettorale. Quasi nessuno accenna alla questione se non in maniera generica e spesso incidentale, eppure dovrebbe essere la priorità delle priorità: nessun Paese europeo è così diviso al suo interno per indicatori economici come Pil o reddito pro capite. Da qui nascono gli ostacoli principali alla crescita dell'Italia».

Sui fondi del Pnrr la Lega ha più volte detto di essere decisa ad intervenire portando correttivi. Siete preoccupati?

«Siamo vigili, non preoccupati. È l'Unione europea ad avere ribadito in più occasioni che l'Italia deve affrontare con ben altra determinazione il nodo del dualismo socio-economico territoriale. I fondi rilevanti ricevuti dal Paese per il Piano di ripresa e resilienza sono stati assegnati soprattutto sulla base delle condizioni di divario socio-economico tra Meridione e resto del Paese. Rivedere alcuni punti del Pnrr è possibile. Ma senza deviare dai suoi obiettivi strategici, tra cui l'avvio a superamento del divario. Nessuno ha affermato ufficialmente di volere ridurre la riserva del 40% destinata al Sud. Non penso che la Lega o le altre forze politiche di centrodestra intendano proporlo. Tra l'altro, se la Lega ha storicamente una maggiore attenzione rispetto al Nord, le altre forze politiche della coalizione hanno nel Centro Sud un significativo riferimento e quindi probabilmente neutralizzerebbero eventuali spinte verso una riduzione della riserva del 40%. In ogni caso, da qualsiasi parte esplicitata, una posizione del genere sarebbe respinta non solo dall'Unione industriali Napoli e dall'intero sistema confederale del Mezzogiorno, ma da Confindustria. Sul tema complessivo delle risorse ritengo che l'escalation dei prezzi di energia e materie prime possa indurre, e nel caso con risorse aggiuntive, l'Unione europea a definire ulteriori strumenti di intervento».

Anche sul Patto per Napoli avanza l'ipotesi che qualcuno nel centrodestra possa spingere verso alcune modifiche. Qual è il suo giudizio?

«Bisogna capire anche qui in che direzione si intenda andare. Se l'idea è di assicurare un meccanismo che, senza ridurre ma semmai aumentare il sostegno a Palazzo San Giacomo, eviti di scaricarlo in parte sui cittadini attraverso un aggravio di oneri tributari, siamo d'accordo. Purché non si rallenti l'utilizzo delle risorse già spendibili e non si generino nuovi squilibri».

Si parla molto di Autonomia differenziata, è d'accordo con il progetto attuale, o sarebbe un'ennesima beffa per il Sud?

«Non siamo d'accordo su tempi e modi, non ne facciamo una questione di principio. Se si definiscono i livelli essenziali delle prestazioni, i cosiddetti Lep, e si ripartiscono le risorse in base ai nuovi fabbisogni individuati e non con il criterio iniquo della spesa storica, allora si può parlare anche di autonomia differenziata. Ma senza regionalizzare questioni come quella energetica, che devono anzi rientrare in un alveo di competenze nazionali. Qui, come per diverse altre materie, serve ricentralizzare responsabilità e funzioni, superando i danni prodotti dalla revisione del titolo V della Costituzione e che la pandemia ha fatto emergere in tutta la loro dimensione e gravità».

Che ne pensa del reddito di cittadinanza?

«Non può restare così com'è, perché finisce per sostituire l'assistenza al lavoro. Una cosa è sostenere chi, per diversi motivi, è fuori dal mercato occupazionale. Altra cosa è erogare senza limiti di tempo un reddito a cittadini, spesso giovani, che, magari previo intervento formativo, possono invece fare a pieno titolo il loro ingresso nel mondo del lavoro. Sotto questo aspetto il Reddito di cittadinanza è stato fallimentare, tradendo le promesse di partenza ha creato pochissime opportunità di lavoro, a parte le singolari figure dei navigator».

Caro bollette per i cittadini e crisi energetica delle imprese, cosa occorre fare e in che tempi?

«Bisogna intervenire con misure sia strutturali che per l'immediato. Sul primo versante occorre accelerare la realizzazione degli impianti di rigassificazione, sviluppare fortemente le rinnovabili nel Mezzogiorno, utilizzare il nucleare di quarta generazione, superando irragionevoli vincoli e posizioni strumentalmente ideologiche, vera causa del gap energetico del nostro Paese. Nel frattempo, occorre dare risposte a imprese che, pur tra mille difficoltà, non hanno chiuso per Covid ma rischiano di farlo per l'impossibilità di fare fronte ai costi dell'energia. Ormai non ha più senso la distinzione tra energivore e altre imprese, la bolletta colpisce pesantemente anche le piccole realtà. Il Governo, in attesa di auspicabili nuovi interventi di Bruxelles, deve incrementare corposamente il risibile sostegno finora stabilito. La nostra proposta è il varo di un credito d'imposta pari al 60-70% del costo bolletta, utilizzabile nell'arco di cinque esercizi finanziari».

Cosa pensa delle riforme istituzionali?

«Sul tema del presidenzialismo o, più in generale delle riforme costituzionali e istituzionali, occorre un atteggiamento dialogante perché è indiscutibile che la nostra Costituzione necessita di essere adeguata alla luce dei cambiamenti che il Paese ha registrato in oltre settanta anni dalla sua approvazione».