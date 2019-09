Reddito di cittadinanza, in Campania zero proposte di lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 8 Settembre 2019, 09:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fase 2 del reddito di cittadinanza è partita, ma i risultati ancora non si vedono. Troppo presto per attendere degli sbocchi lavorativi per i beneficiari del sussidio, giacché la complessa macchina organizzativa è ancora in una fase di rodaggio. Niente offerte di lavoro congrue per chi percepisce il reddito di cittadinanza. Le pubblicazioni delle vacancies, ovvero dei posti a disposizione, sulla piattaforma MyAnpal sono inesistenti. I Centri per l'Impiego della Campania, pur tra mille difficoltà, stanno seguendo l'iter previsto. Dopo la comunicazione da parte di Anpal Servizi degli elenchi dei beneficiari - con la Campania al primo posto tra le regioni italiane - stanno per essere compilati i calendari con le convocazioni.