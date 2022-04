«Progetti utili alla comunità? No grazie», a Melito sospesi tre redditi di cittadinanza

Il Comune di Melito ha avviato le procedure per la sospensione del reddito di cittadinanza per tre percettori che non hanno voluto essere impiegati in progetti utili alla comunità. Lo fa sapere, con una nota il sindaco Luciano Mottola, ricordando che finora sono 130 le persone che hanno il reddito e che sono impegnate nella «vigilanza all'esterno delle scuole allo spazzamento delle strade e al supporto per gli uffici comunali, e tra qualche giorno alla cura di aiuole e spazi verdi».

«Ad oggi - spiega Mottola - Melito risulta essere una delle città che quotidianamente impiega più beneficiari del Rdc, anche grazie ad un eccellente lavoro dello staff dei Servizi sociali. Non tutti però hanno dato la propria disponibilità ad essere utilizzati in progetti utili alla collettività e così siamo stati costretti a ricorrere al pugno duro. Tre percettori sono stati segnalati all'Inps per la sospensione del reddito di cittadinanza».