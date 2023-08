Scatta la seconda tagliola per il reddito di cittadinanza. Dopo la comunicazione di luglio, ieri altri 33mila percettori hanno ricevuto un messaggio che annunciava lo stop all'erogazione del sussidio a partire dal primo settembre. E oltre 5mila avvisi sono stati indirizzati a cittadini napoletani. Record in Italia. Se però lo scorso mese, nelle ore immediatamente successive all'annuncio dell'Inps, i servizi sociali vennero presi d'assalto, ieri negli uffici del Comune non si sono registrate particolari criticità. Sintomo di un malessere sociale già rientrato? Tutt'altro. Gli ex beneficiari sono già pronti a manifestare in strada e lo faranno lunedì 28 agosto, alle 10, riunendosi a piazza Garibaldi al grido di «Giù le mani dal reddito». La preoccupazione cresce anche tra gli amministratori locali, come spiega Nicola Nardella, presidente dell'Ottava Municipalità di Napoli, che comprende i quartieri di Piscinola, Marianella, Chiaiano e Scampia: «La situazione - racconta - diventa sempre più disastrosa».

Ieri altri 5.275 napoletani hanno ricevuto un sms o un'email da parte dell'Inps. In totale, a Napoli, sono 26.338 le famiglie a cui, tra luglio e agosto, l'Istituto ha già comunicato la sospensione del beneficio. Si tratta di nuclei con soggetti «occupabili» - senza componenti disabili, minori o ultrasessantenni - per i quali dal primo settembre parte il Supporto per la formazione e il lavoro, che prevede un'indennità mensile per la partecipazione a progetti formativi. L'assessore alle Politiche sociali Luca Trapanese pone un interrogativo su come dovranno essere valutati eventuali casi di fragilità. «Giorgia Meloni ha garantito che i fragili saranno presi in carico. Bene: come si certifica questa fragilità? Al momento - spiega - c'è un vuoto su questo. Una condizione di fragilità può certificarla l'Asl? Il Sert? Un centro antiviolenza? Noi non abbiamo risposte, non c'è nessuna chiarezza. Nei primi giorni di settembre faremo una riunione con dirigenti e coordinatori dei servizi sociali». Anche per l'Assegno d'Inclusione (Adi) - garantito alle famiglie con componenti disabili, minori o ultrasessantenni - potrebbero esserci difficoltà, perché «bisognerà tornare ai Caf o ai Patronati - ricorda l'assessore al Welfare - e rifare la domanda, che dovrà nuovamente essere rielaborata dai servizi sociali».

Trapanese conferma che ieri non c'è stato nessun assalto ai servizi sociali, come avvenuto a fine luglio, perché «ormai la gente sa che è inutile venire», ma non nasconde i propri timori per quanto potrebbe accadere nelle prossime settimane. «Sono molto preoccupato, cancelliamo il reddito - afferma - e non ci sono soldi. La gente mi dice che non riesce a pagare affitti e bollette. C'è la card solidale, che va bene, ma è una misura una tantum, non ha risolto un problema. Non so come faremo a settembre». Nell'Ottava Municipalità, dove in 5mila perderanno il beneficio, «alcune persone sono venute per testimoniare la propria disperazione - dice il presidente Nardella - ma non ci sono stati atteggiamenti di natura aggressiva. Certo, questi annunci di stop al reddito sono come bombe a orologeria, la situazione diventa sempre più drammatica. La grande paura che si annida nei racconti della maggioranza delle persone è quella di tornare a un lavoro non dignitoso, senza tutele». Già lunedì, a Napoli, i beneficiari torneranno in piazza per una manifestazione annunciata dalla Rete dei comitati per la difesa e l'estensione del reddito di cittadinanza, che punta a «creare un movimento ampio che, partendo dal Sud, sia in grado di costruire l'opposizione generale e sociale contro il Governo Meloni». Analoghe iniziative di protesta sono in programma, sempre il 28 agosto, anche a Cosenza e Palermo. Intanto ieri il Comune ha inviato un avviso relativo alla Carta Solidale, ricordando che la procedura è «interamente gestita da Inps» e che il Municipio «non è in possesso dei dati relativi alle motivazioni di esclusione dal beneficio». L'amministrazione ha ricordato che qualora la comunicazione dell'Inps non sia stata ricevuta al proprio domicilio può essere ritirata entro il 13 settembre negli uffici del servizio Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale di via Salvatore Tommasi, dal lunedì al venerdì (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16), o facendone richiesta via mail.