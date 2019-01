Refezione flop a Napoli, caccia a chi getta il cibo in strada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 13 Gennaio 2019, 08:00

Cibo scadente, appalti lenti, genitori infuriati, l'assessora Annamaria Palmieri che vuole fare luce sul cibo gettato in strada, il sindaco Luigi de Magistris che scarica sul «meccanismo farraginoso» delle gare e i consumatori pronti a fare intervenire la Procura pur di fare chiarezza. La cifra politica della refezione scolastica dà un solo risultato: è una bagarre. Il tema - trattandosi di bambini - scatena molte sensibilità. Malgrado ogni anno, e da parecchi anni, la questione degli appalti per la refezione conquisti sempre più spazi nella cronache giornalistiche. Come stanno dunque le cose? E come se ne esce?