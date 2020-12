Il Covid non ferma la consegna dei regali natalizi per i bambini ospedalizzati di Napoli e della sua provincia. Anche quest’anno i piccoli ricoverati dei reparti pediatrici diventeranno i protagonisti dell’iniziativa dei volontari di “Casper Animation”, impegnati nella distribuzione di doni e sorprese per far vivere il clima delle feste ai piccini costretti a trascorrerle tra le mura ospedaliere. Negli ultimi giorni sono stati consegnati 157 regali all’ospedale Santobono di Napoli e centinaia di altri doni nei presidi partenopei Monaldi e Pausilipon, al Rummo di Benevento e oggi all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

«Abbiamo consegnato nonostante le restrizioni grazie anche alla collaborazione dei medici e dei sanitari- ha raccontato Daniele Maffettone, presidente della Casper Animation e volontario in prima linea – tutti sono entusiasti di ricevere attenzione per i loro bambini in ospedale e il Covid non fermerà la distribuzione di 500 giocattoli negli ospedali campani». La seconda iniziativa messa in campo dai volontari si chiama “Super eroi in corsia” e consiste nel far incontrare ai bimbi in ospedale i personaggi della loro fantasia e dei cartoni animati. Anche in questo caso, l’associazione Casper si è inventata un modo per “superare” le misure di restrizione dovute al Covid che non consentono più lo svolgimento delle attività in presenza.

«Abbiamo organizzato un servizio di videochiamata per i piccoli ricoverati che possono richiedere il loro personaggio preferito tra 80 super eroi, compresi anche cartoni animati e fumetti più attuali- spiega Maffettone- i genitori e i sanitari possono contattarci al numero dell’associazione o direttamente sulla mia pagina facebook e siamo pronti a portare sorrisi ai piccoli ricoverati». Il numero messo a disposizione dall’associazione Casper è 081 818 12 83 e le attività dei volontari proseguiranno per l’intero periodo delle festività natalizie.

