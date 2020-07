Regi Lagni, inaugurato l'impianto di Cuma per il trattamento delle acque reflue

È stato inaugurato oggi dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dal sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, e dai rappresentanti del Gruppo Suez l'impianto di Napoli Cuma per il trattamento delle acque reflue. Si legge in un comunicato del gruppo francese.

L'impianto, che è stato realizzato con l'impresa italiana Pizzarotti, rientra nel Grande Progetto Regi Lagni-Napoli, che intende favorire l'evoluzione dei 5 impianti di trattamento delle acque reflue (Cuma, Napoli Nord, Marcianise, Acerra e Foce Regi Lagni) con una capacità totale pari a 4,5 milioni di abitanti equivalenti. Il comunicato sottolinea che «con un importo pari a 450 milioni di euro, il progetto rappresenta l'investimento più importante degli ultimi 20 anni in termini di depurazione e bonifica in un singolo paese ed in Europa».

