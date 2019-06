CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 23 Giugno 2019, 08:44

Quella cascata di acqua lì, all'interno dei Regi Lagni, non dovrebbe scorrere. Invece scorre e come se scorre. E non solo è copiosa, è anche maleodorante e di colore marrone. Per i carabinieri di Qualiano non ci sono dubbi: è acqua di fogna. Un particolare non di poco conto perché se si dimostrasse che nei canali, nei quali si dovrebbero raccogliere solo e soltanto le acque piovane, scorrono liquidi fognari staremmo dinanzi ad un disastro ambientale. E il motivo è semplice: i canali sfociano a mare. Precisamente sulla spiaggia di Licola tra Giugliano e Pozzuoli.