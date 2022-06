La Regina Elisabetta ringrazia gli alunni della scuola media di Castellammare dopo gli auguri per il Giubileo di Platino

Lettere, disegni, frasi. Tutte in viaggio per Londra per festeggiare Elisabetta II. E il suo Giubileo di Platino. Le hanno scritte gli alunni della scuola media Bonito Cosenza di Castellammare di Stabia con la supervisione delle loro docenti di lingua.

Un progetto che ha emozionato e commosso la sovrana più longeva d'Inghilterra che ha anche risposto agli studenti stabiesi.

Entusiasta i ragazzi e le insegnanti per un gesto che lascerà il segno nella scuola del rione san Marco che da sempre porta avanti progetti e scambi culturali esteri.