Regina Elisabetta, lutto anche a Sorrento: Union Jack a mezz'asta, negli hotel il dolore degli inglesi

Sorrento piange la Regina Elisabetta II. Fin dall'epoca del Grand Tour la Costiera è stata meta preferita per le vacanze di generazioni di turisti del Regno Unito. Un connubio inscindibile, al punto che spesso nei tipici vicoletti del centro storico o per le strade delle boutique accade di sentir parlare più in inglese che in italiano: di fatto Sorrento è diventata col tempo una sorta di colonia britannica nel Sud Italia. E così la notizia della morte della regina, oltre a gettare nello sconforto i sudditi di Sua Maestà, ha colpito anche tanti sorrentini, soprattutto quelli impegnati nel settore dell'accoglienza. «Quando si è diffusa la notizia ero in hotel», spiega il tour operator e albergatore Gino Acampora: «Nella sala bar ho visto tantissimi tra i nostri ospiti, incollati alla tv, sciogliersi in lacrime. Un momento di amarezza che ha coinvolto anche me ed i membri dello staff, alcuni dei quali conoscono i nostri clienti da anni». La proprietà dell'Hilton Sorrento Palace, la più grande struttura ricettiva della Costiera, appena è arrivata l'ufficialità della morte di Elisabetta ha fatto posizionare la bandiera dell'United Kingdom a mezz'asta, così come quella di un convegno organizzato da professionisti britannici.

Anche le istituzioni locali hanno manifestato il proprio dispiacere con il sindaco Massimo Coppola che ha diffuso una nota per sottolineare la vicinanza ai popoli d'Oltremanica facendo anche issare a mezz'asta, per la giornata di ieri, la bandiera con lo stemma del Comune sui palazzi pubblici. «La comunità di Sorrento - scrive Coppola - esprime il proprio cordoglio ai numerosissimi cittadini del Regno Unito che, come consuetudine, in questi giorni sono ospiti della nostra città. Da sempre la penisola sorrentina rappresenta una tappa obbligata per milioni di turisti inglesi che da noi trovano accoglienza e disponibilità. Un legame forte, solido e duraturo, quello tra i nostri popoli, che li unisce anche in questo momento di immenso dolore per la scomparsa dell'amatissima Regina Elisabetta II».

In città ieri il clima di malinconia era palpabile. I turisti britannici, che in media rappresentano il 40 per cento di chi sceglie la Costiera per le proprie vacanze, continuano a radunarsi nei pub e nei bar, ma manca la gioia e la voglia di divertirsi dei giorni scorsi. «Sono molto triste - conferma Janet Holland, a Sorrento insieme ad alcune amiche - Elisabetta è l'unico sovrano che ho conosciuto essendo nata nello stesso anno in cui divenne regina, il 1952». Janet non ha dubbi sulle qualità di Carlo III, «ha fatto tanto training», anche se, confessa, «spero di vedere presto sul trono William e Kate». Il 1952 deve essere stato un anno in cui il Regno Unito ha vissuto un forte incremento demografico visto che anche Janet, a Sorrento con il marito Bryan, è nata allora. «Abbiamo appreso la brutta notizia dal vicino di tavolo al ristorante - spiegano - eravamo increduli. Ora speriamo in Carlo che di sicuro sarà un buon re». Più pragmatici Thomas e Melissa Haworth, una giovane coppia appena arrivata in albergo. «La morte della regina non ci ha colto troppo di sorpresa ieri quando eravamo ad Amalfi, in fondo aveva 96 anni, c'era da aspettarselo. Riteniamo che King Charles sia affidabile, ma forse ha prevalso il cuore di mamma, perché William avrebbe rappresentato la scelta ideale per la successione». Il ticket William-Kate piace anche a Jonathan Stobart che alloggia in un hotel del centro con la famiglia. «La regina Elisabetta è insostituibile - sentenzia - Carlo sarà un buon re ma non gode dello stesso appeal. Noi lo supporteremo comunque in attesa di William e Kate».