Napoli, a San Gregorio Armeno in tempi record la nuova statuina della regina Elisabetta: «Omaggio dovuto»

Mentre il mondo intero si univa al cordoglio della famiglia reale e del popolo inglese per la morte della regina Elisabetta, un vero simbolo della storia europea recente, a San Gregorio Armeno si lavorava febbrilmente per "far nascere" di nuovo la regina, stavolta sotto forma di una nuova statuina del presepe. E infatti nella bottega del maestro Michele Buonincontro è già nata la nuova statuina della sovrana britannica e da domani sarà regolarmente esposta al pubblico.

«Già da qualche tempo - ha spiegato il maestro presepaio - avevo in mente di realizzare una statuina che raffigurasse la regina Elisabetta. Dopo la tragica notizia che oggi ha sconvolto il mondo intero abbiamo deciso di accelerare la produzione e già da domani la statuina sarà a disposizione dei napoletani e di quanti vorranno rendere omaggio a questo importantissimo personaggio storico».

Non è la prima volta che a San Gregorio Armeno prendono vita a tempi di record statuine dedicate a personaggi storici, a esponenti del mondo politico e a personaggi del mondo dello spettacolo. Anzi, molto spesso avvenimenti di portata storica danno vita a vere e proprie "competizioni" tra gli artigiani dei pastori che fanno a gara per creare statuine dedicate a questo o quel personaggio in tempi record. Celebre in tutto il mondo il caso della statuina dedicata a Diego Armando Maradona, già sulle bancarelle a nemmeno tre ore di distanza dall'annuncio della sua morte.

Sull'onda della commozione generale per la morte della regina Elisabetta c'è già chi scommette che domani, nel giro di poche ore, la statuina creata da Michele Buonincontro sarà, per dirlo all'inglese, "sold out".