Regionali 2015 Campania, processo voto di scambio: assolti i fratelli Cesaro e l'ex sindaco di Marano

Regionali 2015, processo voto di scambio: tutti assolti (perché il fatto non sussiste) gli imputati nel processo che si celebrava a Napoli Nord. Tra gli altri, sono stati prosciolti da tutte le accuse i fratelli Luigi, Aniello e Raffaele Cesaro, nonché Armando, figlio di Luigi, senatore forzista.

Nell'elenco degli assolti figurano anche l'ex sindaco di Marano Angelo Liccardo, l'ex assessore provinciale di Forza Italia Antonio Di Guida, numerosi dipendenti e vigili del Comune di Marano ed ex consiglieri e assessori dell'ente cittadino. Tutti erano accusati di aver agevolato l'elezione in consiglio regionale, in cambio di promesse elettorali, di Armando Cesaro. Il processo era nato a margine dell'inchiesta sul Pip di Marano.