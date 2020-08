Regionali Campania 2020, Forza Italia congela le liti: Tajani con Caldoro per presentare i candidati

I sondaggi pur se da prendere con le molle indicano che Forza Italia può essere la prima forza politica del centrodestra in Campania davanti a Fratelli d'Italia e Lega. Notizie rassicuranti dopo settimane di scontri, veleni e faide intestine. Litigi da archiviare in fretta ed è per questo motivo che domani arriverà a Napoli il vicepresidente di Fi, Antonio Tajani, l'uomo che più di tutti si è prodigato per far rientrare i malumori tra i big campani e che ha avuto un ruolo di mediazione decisivo per raggiungere l'obiettivo.

Tajani sarà in città per presentare la lista dei candidati nella circoscrizione di Napoli. La manifestazione alla quale parteciperà il candidato del centrodestra per Palazzo Santa Lucia, Stefano Caldoro si terrà domattina all'Hotel Mediterraneo. Oltre ai vari candidati ci saranno il coordinatore regionale, Mimmo De Siano e l'organizzatore della campagna elettorale di Fi, Antonio Pentangelo. Dopo la presentazione è stato previsto un pranzo con i candidati di tutte le province della Campania insieme a Tajani. L'ex presidente del Parlamento europeo farà una sorta di toccata e fuga per poi ritornare la prossima settimana con un tour in tutte le cinque città della Regione. Solo l'antipasto prima che a Napoli arrivi finalmente Silvio Berlusconi per lanciare la volata a Forza Italia e Caldoro. «Ha promesso spiega Antonio Pentangelo che ci sarà, ovviamente bisognerà farlo con tutte le cautele del caso vista l'emergenza Covid in corso». Conferma la visita anche Antonio Tajani: «Immagino che Berlusconi potrà arrivare a Napoli per la chiusura della campagna elettorale, lui è un milanese sulla carta d'identità e un napoletano nell'anima». Con Tajani arriverà anche l'ex attaccante del Napoli, oggi coordinatore di Fi e primo dei non eletti in Senato, Beppe Incocciati. Tra i candidati ad attenderlo però l'ex calciatore azzurro non troverà il capo-ultrà del Napoli dei tempi d'oro, Gennaro Montuori, alias Palummella.

L'ex leader della curva B ha ritirato la candidatura, pur se non può farlo formalmente e non sarà nella squadra che sarà presentata domani guidata dal capolista Ermanno Russo. Ultime scie di polemiche dentro Fi, ma ora sono tutti consapevoli che bisognerà pedalare per cercare di portare il partito quanto più in alto è possibile.



«Siamo interessati alla verità sull'emergenza Covid perché ha denunciato ieri il candidato del centrodestra, Caldoro, che sulla scia della gestione Coronavirus sta tentando la rimonta nei sondaggi su Vincenzo De Luca è la prima cosa da fare per tutelare la salute dei cittadini. Perché tanti contagi nella nostra Regione ? Perché non si fa nulla? Si fa poca prevenzione e non si mettono in campo azioni di monitoraggio. Quando De Luca non sa più come nascondere i propri disastri insulta i cittadini, gli avversari, i giornalisti. Così prova a nascondere e manipolare il dato drammatico sui contagi». Da settimane l'ex governatore sta puntando l'indice contro De Luca, ma sta fissando con la sua squadra anche il programma di governo per la Regione in caso di elezione: lavoro, ambiente, economia circolare e rilancio dei progetti europei sul territorio.

All'evento di domani non viene confermata la presenza dell'escluso per eccellenza dalle liste: il capogruppo uscente in Consiglio regionale, Armando Cesaro. Nel partito sono in tanti a caldeggiare una sua presenza attiva per la campagna elettorale e un'eventuale partecipazione alla presentazione ufficiale dei candidati aiuterebbe a sminare il campo di guerra che per settimane ha rappresentato Forza Italia. Cesaro junior ha deciso di non ripresentarsi con Fi in seguito agli attacchi di Matteo Salvini per le vicende giudiziarie nelle quali è stato coinvolto il padre di Armando, il senatore Luigi. Tra i big delle liste di Fi sono comunque attese Maria Grazia Di Scala e Annarita Patriarca, che nel partito sono considerate le due donne con maggiori probabilità di entrare nel prossimo Consiglio regionale. Tra gli altri ci saranno l'attrice Giovanna Rei, Gennaro Capodanno, Raffaele Cardamuro, Francesco Silvestro e Giuseppe Alviti.

