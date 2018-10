«Formati al lavoro»: 23 percorsi per 500 ragazzi dalla Regione Campania

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 15:12

Si è appena svolto Formati al Lavoro, un evento voluto fortemente dall’Assessorato alla Formazione e alle Pari Opportunità della Regione in cui si è messo in evidenza l’importanza che ha, per il territorio, una formazione professionale improntata a dare occasioni di inserimento lavorativo e concrete possibilità occupazionali, sempre più aderenti alle reali esigenze del mercato e delle realtà imprenditoriali che lo animano. E’ stato l’atteso intervento del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a suggellare l'evento. «È il momento di credere e impegnarsi nella formazione, l'unica leva in grado di farci competere e far competere i nostri giovani sullo scenario internazionale» ha sostenuto con forza il governatore che ha ricordato i settori strategici in cui investire, agroalimentare, turismo religioso ed enogastronomico, moda e aerospazio.Si è soffermato su quest'ultimo informando dell'interesse della Cina ad investire sul nostro territorio, motivati dall'alto valore del capitale umano che resta sempre al centro del suo intenso intervento. «E' motivo di grande orgoglio per noi di Time vision, Agenzia per il Lavoro accreditata al Ministero e Agenzia Formativa accreditata alla Regione, aver potuto organizzare, in qualità di capofila del progetto IFTS, il percorso Lean&Smart Manufacturing. Questa giornata – riferisce Daniela Sabatino Presidente Time Vision - non fa altro che confermare quanto la formazione possa assumere sempre più un ruolo fondamentale nello sviluppo di un settore chiave come quello aerospaziale, che continua ad attrarre il vivo interesse degli investitori, e favorire l’ingresso dei giovani del nostro territorio nel mondo del lavoro».«L'esito di questi percorsi IFTS ci ha dato ragione: 500 ragazzi solo nel primo anno, ben 23 percorsi e 12 milioni e mezzo di euro investiti. Ma non solo numeri: sono le storie dei protagonisti il vero valore aggiunto di questo grande progetto ormai pronto per iniziare con la II edizione». Sono queste le parole dell'assessore Chiara Marciani che, dopo il benvenuto dell'Università, ha inaugura l’evento nella cornice della seconda edizione di Youth Village 2018, prodotta dalla società Knowledge for Business in collaborazione con la Regione Campania e co-organizzata da Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Campania NewSteel e Sviluppo Campania. La giornata è proseguita con la presentazione dei 23 progetti IFTS nelle filiere dell’aerospazio, dell’agroalimentare, moda, mare, ICT, turismo e cultura.A dare testimonianza dell’esperienza di formazione professionalizzante e del raccordo con il mondo del lavoro sono stati gli ex allievi dei 23 corsi IFTS, ormai tirocinanti inseriti in una vera e propria esperienza professionale nelle aziende del territorio. Dalle loro testimonianze è emersa non solo una maggiore consapevolezza professionale, ma anche una crescita personale che conferma il valore altamente educativo degli IFTS nella costruzione del proprio percorso di carriera."L'iniziativa di oggi - spiega Diego Venanzoni, consigliere comunale del Pd - è la conferma che la Regione Campania non produce formazione professionale, come spesso si dice, solo utile ai formatori, ma trasforma con le necessarie competenze la formazione dedicata in posti di lavoro concreti che assicurano ai giovani della Campania dignità e prospettiva"."Oggi, insieme all'assessore Marciani e a De Luca ho preso parte all'incontro per la presentazione dei 23 progetti IFTS finanziati dalla Regione" aggiunge il consigliere regionale Gianluca Daniele che prosegue: "Abbiamo avuto la possibilità di ascoltare le storie delle ragazze e dei ragazzi che hanno appena concluso i percorsi formativi che hanno permesso loro di avere, sin da subito, concrete opportunità occupazionali. I giovani campani che hanno già partecipato a questo corso sono circa 500 e ad altrettanti, dal prossimo mese, sarà data la stessa opportunità. Questa è la dimostrazione - conclude Daniele - di quanto può incidere la formazione professionale se collegata direttamente al mondo del lavoro e quanto essa rappresenti un'esperienza innovativa da valorizzare.