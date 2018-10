Regione Campania, bando di gara per l'acquisto di 64 nuovi autobus

Sabato 13 Ottobre 2018, 12:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ACaMIR (Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti) ha indetto una gara a procedura aperta per l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di un accordo quadro per la fornitura di acquisto di 64 autobus nuovi di fabbrica di categoria M3, classe I, alimentazione a gasolio Euro VI. Gli autobus dovranno essere allestiti con cartelli indicatori di linea e di percorso e con dispositivi contapasseggeri in corrispondenza di ciascuna porta, nonché predisposti per l'installazione degli apparati di bordo, necessari per la realizzazione di un sistema di monitoraggio ed informazione all'utenza di tipo «Intelligent Transport System - ITS» dei servizi di trasporto collettivo di linea. L'importo complessivo presunto posto a base di gara è di 9.399.941 euro (al netto di Iva). Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per il 14/11/2018, ore 12. Il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea in data 10.10.2018 e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 15.10.2018, e pubblicato sul sito di ACaMIR, all'indirizzo: http//www. acam-campania.it (Sez. Avvisi e Bandi di gara).