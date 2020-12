È stato aperto stamattina il cantiere per la realizzazione del progetto della Regione Campania «Dal Vesuvio al mare, in bicicletta» che prevede la conversione dell'ex tratto ferroviario Cancello-Torre Annunziata in pista ciclabile. Il progetto è finanziato per 9 milioni di euro nella prima fase che prevede il percorso da San Giuseppe Vesuviano a Torre Annunziata, iniziato oggi. Il progetto, redatto dal Comune di San Giuseppe Vesuviano, prevede la riconversione e realizzazione di una pista ciclopedonale lunga 12 km, che consentirà ai cittadini di raggiungere il mare dal Vesuvio in bicicletta attraverso la riqualificazione e restituzione ai cittadini di spazi degradati e abbandonati.

La fine dei lavori è prevista per il gennaio 2022. L'infrastruttura prevede la realizzazione, informa la Regione Campania, non solo della pista ciclabile affiancata da aree a verde e parcheggi, ma anche di spazi attrezzati per il gioco e lo sport in tutti i Comuni oltre a 3 parchi urbani, che saranno realizzati nei pressi delle stazioni ferroviarie dismesse, aumentando il patrimonio verde delle città e la sostenibilità ambientale. Il percorso previsto raggiunge anche la stazione di Torre Annunziata Centrale permettendo, di fatto, uno scambio intermodale con il treno. L'opera è stata possibile grazie alla stipula, dopo un complesso iter burocratico, di un comodato d'uso gratuito stipulato tra Ferservizi S.p.A., per conto di Rete Ferroviaria Italiana, con i Comuni interessati. È intanto in corso di redazione il progetto esecutivo, a cura del Comune di Ottaviano, del secondo tratto con il coinvolgimento dei Comuni di Ottaviano (capofila), Somma Vesuviano, Scisciano, Nola, Marigliano e Cancello, per un importo di ulteriori 10 milioni di euro.

