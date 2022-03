La Regione Campania investe 47 milioni di euro per tutela diritto alle studio

«Regione Campania in prima linea per garantire il diritto allo studio di studenti meritevoli: grazie all'attenzione del presidente De Luca, infatti, sono state appostate risorse aggiuntive per garantire le borse di studio agli universitari che si sono distinti nell'anno accademico 2021/2022 e che hanno un reddito basso.» lo dichiara il consigliere regionale di Italia Viva Vincenzo Santangelo.

«La Regione ha appostato complessivamente oltre 47 milioni di euro per tutelare il diritto allo studio e permettere alle giovani generazioni di diventare la classe dirigente di domani» ha concluso Santangelo.