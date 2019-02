La proposta «di aumento della tariffa del servizio urbano» dei trasporti di Napoli formulata dall'assessore ai Trasporti del Comune di Napoli Mario Calabrese e dal capo di gabinetto Attilio Auricchio «non può essere condivisa in considerazione della scarsa qualità del servizio attuale». Lo dichiara Luca Cascone, consigliere regionale campano del gruppo «De Luca presidente» e presidente della Commissione Trasporti del Consiglio regionale della Campania, che ieri ha trasmesso una nota per convocazione del tavolo mercoledì prossimo. In una nota, Cascone parla della proposta «formulata dall'assessore Calabrese e dal capo di Gabinetto Auricchio di aumento della tariffa del servizio urbano». Una richiesta che la Regione Campania «non condivide» ma che, aggiunge Cascone, «resta nell'autonomia dell'ente gestore del servizio, in questo caso, il Comune di Napoli».

Martedì 26 Febbraio 2019, 12:07

