Napul'è mille culure: Pierre e la comunità senegalese all'ombra del Vesuvio

Sabato 7 Settembre 2019, 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La comunità senegalese a Napoli conta oltre 2.000 persone. Per lo più si occupano di commercio e per questo motivo preferiscono abitare nel centro, al contrario di altre comunità come chi proviene dal Burkina Faso che ha una vocazione prevalentemente agricola. È un popolo fiero e anche se a distanza di migliaia di km custodisce e porta avanti la propria cultura e le proprie tradizioni. A raccontarle è Pierre Preira, presidente dell’Associazione Senegalesi a Napoli. «La religione è la cosa più importante – spiega - Il 95% della popolazione del Senegal è musulmano. Ultimamente abbiamo festeggiato in piazza Garibaldi il sacrificio di Abramo con una preghiera collettiva con tutte le comunità musulmane della città. La tradizione vuole che ogni capo famiglia uccida un montone, poi si prega tutti insieme e infine si fa festa». Per chi è a Napoli famiglia vuol dire gruppo di amici, perché i loro cari sono lontani.«La cosa bella è che durante questa festa ci chiediamo scusa l’un l’altro per tutte le mancanze – continua Pierre – Anche se non ci siamo mai fatti nulla direttamente, chiediamo scusa a prescindere a tutti, tra grandi e piccoli o chiunque incontri. L’altro risponderà: ‘Anche io ti scuso e preghiamo che Dio con la sua misericordia ci perdoni tutte le nostre mancanze’. È una cosa molto bella perché influenza anche chi non è musulmano». Poi c’è la festa per la fine del Ramanan e il pellegrinaggio, momento in cui quasi tutti i senegalesi nel mondo vanno a Touba, la città santa in Senegal». Tutte le festività seguono il calendario musulmano e non hanno giorni prefissati.Per i senegalesi la comunità è fondamentale. Molto spesso il capo famiglia emigra per trovare fortuna altrove e lascia la sua famiglia a casa. Chi è lontano si riunisce in gruppi di preghiera, confraternite, che diventano vere e proprie famiglie religiose. «A Napoli sono circa 4 gruppi e ognuna fa riferimento a una città in Senegal – racconta Pierre - Ci incontriamo una volta alla settimana la sera per pregare e sostenerci a vicenda. La solidarietà è fondamentale: chi si trova in difficoltà troverà certamente aiuto. Per esempio se qualcuno deve rimpatriare tutti parteciperanno alle spese.Molto importante per la cultura senegalese è l’animismo. Tutte le religioni presenti in Senegal sono state importate e con il tempo si sono intrise della cultura locale. Ogni tipo attività ha i suoi riti che si ripetono da millenni. Pratiche che si ritrovano anche nello sport come la lotta, sport nazionale del Senegal. «La cosa importante non è vincere ma tutti i preparativi durante i quali si ci affida alle forze mistiche per poter vincere la gara». Il misticismo rientra anche in altre faccende. Per esempio quando due mogli di uno stesso uomo non vanno d’accordo è facile che queste ricorrano a persone esperte per gettarsi il ‘malocchio’ l’un l’altra. Una pratica conosciuta anche a Napoli, la città dei corni contro il malocchio.Ma non è solo in questo che i senegalesi somigliano ai napoletani. «Nonostante Napoli sia una grande città, sembra sempre di vivere in un paese e questo succede anche in Senegal – racconta Pierre – Tutti conoscono i fatti di tutti e i senegalesi immigrati diventano ancora più pettegoli. Poi come i napoletani ci sappiamo fare con le parole. Se uno ti vuole vendere qualcosa ci riesce. Abbiamo in comune anche l’ospitalità e la facilità di fare amicizia». C’è un altro aspetto che accomuna napoletani e senegalesi: la propensione a giustificare l’illegalità «perché in qualche modo devo pur sempre campare». Stesso atteggiamento anche per quanto riguarda la raccolta della spazzatura: «La sporcizia in strada la trovi a Napoli e in Senegal, basta che dentro la propria casa sia tutto in ordine, poi fuori non è responsabilità dei cittadini ma dello Stato».Il Senegal è un paese molto povero ed è raro che un capofamiglia abbia la possibilità di portare con se la famiglia. Per questo motivo a Napoli ci sono pochissimi bambini. «Anche se ce ne fosse qualcuno i suoi genitori preferirebbero farlo studiare in Senegal – dice il presidente dell’Associazione – Ci tengono molto all’educazione e temono che in Italia possano essere ‘sviati’: ci tengono che i bambini crescano secondo i valori della famiglia e che si comportino bene con tutta la società». Anche se dovessero trascorrere una vita intera lontani dalla patria di origine, i senegalesi mantengono sempre in contatto diretto con il Senegal. È lì che tornano ogni volta che è possibile fare vacanze. Ed è lì che desiderano tornare al più presto o quando sopraggiunge la pensione. Fuggono dalla povertà per garantire alle loro famiglie una vita migliore. «Molti che vengono in Italia vivono in condizioni difficili, non hanno modo di vestirsi bene e abitano in case fatiscenti. Fanno grandi sacrifici perché è importante che le famiglie stiano bene senza mai conoscere le difficoltà che affronta chi viene in Italia. Io prego sempre di poter fare qualcosa per la mia famiglia».