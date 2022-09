Napoli, nessuno sfratto per il centro Remida di Ponticelli: il Comune ci ripensa

«Manifestiamo il nostro impegno a non disperdere il patrimonio di esperienze, conoscenze e fiducia costruito con le fasce più fragili della popolazione e a sostenerne lo sviluppo in futuro secondo un percorso che rispetti tutte le regole prescritte».

Remida Napoli che non dovrà più chiudere i battenti. Il centro a Ponticelli, che da anni si dedica alla riqualificazione di Napoli est con progetti incentrati sullo sviluppo sostenibile, era a rischio sfratto causa irregolarità dell'immobile. Ieri, dopo il presidio tenutosi dinanzi alla sede di Via Curzio Malaparte, è finalmente giunta la risposta dell' assessorato ai Giovani e Lavoro via Facebook: «Incontriamoci».

Una richiesta che Anna Marrone e Paola Manfredi, le due rappresentanti dell'associazione Atelier Remida Campania, effattuano da più di dieci anni.

«La mancanza di chiarezza è stata la cosa più grave» aveva dichiarato qualche giorno fa al Mattino Paola Manfredi, «non siamo mai riusciti a sederci a tavola con loro per capire cosa fare e come salvare la situazione».

L'assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro Chiara Marciani aveva dichiarato la sua vicinanza ed empatia per il centro e sapeva del bene che stava facendo per i ragazzi della zona. Il problema sembrava irrisolvibile a livello ammministrativo e ancora adesso, con il suo post su Facebook, la Marciani ribadisce la necessità di porre in regola l'immobile: «per il Comune è necessario individuare un corretto percorso istituzionale che tenga conto degli obblighi amministrativi e contabili e salvaguardi allo stesso tempo le lodevoli iniziative svolte a beneficio dei rispettivi territori».

«Auspichiamo» conclude il post «che vogliate raccogliere il nostro invito ad incontrarci per tracciare una possibile traiettoria che consenta di perseguire tali obiettivi dando loro una solidità procedurale e amministrativa».

Il futuro di Remida Napoli sembra più roseo e per ora potrà continuare ad occuparsi di sviluppo sostenibile e continuerà a creare una rete di solidarietà per le mamme, i giovani e le famiglie di Ponticelli.