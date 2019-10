Sabato 12 Ottobre 2019, 13:27

Dopo Totò, Nino Taranto e Luigi De Filippo lo street artist Luca Carnevale "regala" Renato Carosone ai Quartieri spagnoli. L'idea rientra nel progetto iniziato da Massimiliano Mantice con Sasi Visone, Guido Savastano e Vincenzo Carrino per la riqualificazione di alcuni vicoli dei Quartieri e per continuare ad abbellire la zona. "La sagoma di Carosone è quasi finita, manca il pianoforte che completerò in giornata e poi per domani conto di disegnare lo scudo di Capitain America e il casco e la scritta Tu vuo' fa l'americano perché i miei personaggi napoletani sono dei veri e propri supereroi", racconta Carnevale. Tanti gli abitanti dei Quartieri ma anche i turisti che hanno fotografato in questi mesi e postato sui social network le immagini dei murales work in progress, proprio come questa mattina. E la zona è stata anche pulita dai residenti volontari che fin dalle 8 muniti di scopa, paletta e guanti hanno raccolto i rifiuti.