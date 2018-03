Depuratori ko e niente scogliere: il mare della Campania affoga nel degrado

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 25 Marzo 2018, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2018 09:00

Pamela e Vincenzo giocano nell'edificio abbandonato. Si rincorrono tra le lamiere contorte, le bottiglie di plastica, i frantumi di vetro affilati: intorno a loro il mare si è mangiato un'intera frazione di Castel Volturno. La chiamano Bagnara ed è un pugno di case e di lidi balneari circondato dalle onde e dalla spazzatura. La malacqua divora, infanga e sommerge. Ha il sapore del mare e l'odore delle fogne: arriva dal fiume Volturno, dalla foce dei Regi Lagni, dalla piena dei depuratori e tutto travolge e tutto trasporta. Soprattutto i rifiuti. Il disastro ha mille volti e l'anima nera dell'incuria e della cattiva gestione.A Bagnara, ma anche a Ischitella e Lago Patria le mareggiate hanno divorato case e lidi balneari trasformandoli in enormi cumuli di detriti e di rifiuti. Antonio De Luise era il proprietario dello stabilimento Bora Bora. Adesso guarda le macerie della sua ricchezza, raccoglie i materiali di risulta in grandi sacchi di plastica, e spiega: «Su questa spiaggia c'erano dieci strutture, il mare ne ha inghiottite tre: tutta colpa del frangiflutti che non c'è». E il presidente di Assobalneari Campania, Antonio Cècoro sostiene: «Da quattro anni giacciono inutilizzati presso la Regione Campania i fondi ministeriali destinati al completamento delle difese costiere, soltanto 400 o 500 metri di scogliera soffolta che avrebbe salvato l'attività di tante imprese e il lavoro di centinaia di addetti. Siamo indignati perché tutte le nostre sollecitazioni e le perizie inviate a Comune e Regione sono state ignorate, e le scogliere di difesa sono state addirittura oggetti di promesse elettorali, neanche quelle mantenute». Per difendere i propri associati l'Assobalneari Campania ha dato mandato al consulente legale, avvocato Luigi Roma, di perseguire in sede penale e civile il sindaco di Castel Volturno Dimitri Russo e il presidente della Regione Vincenzo De Luca per il mancato completamento delle opere di difesa della costa.