«Noi, gente del Bronx di San Giovanni: Diego e il Che non ci hanno salvato»

Giovedì 28 Marzo 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2019 07:03

Nandino si affaccia al suo piccolo balcone al quarto piano per fumare una sigaretta e sembra spuntare un brufolo sulla guancia destra di Maradona. Un foruncolo rosso tra i peli bianchi della barba. Dal piazzale un amico lo avverte del fotografo e lui si ritrae scornoso. Chissà in quanti scatti è finito, questo padre di famiglia in ciabatte che nelle due stanze del suo alloggio popolare, condiviso con moglie e tre figli, non può fumare e cerca una via di fuga, finendo sul retro di un quadro, insieme a tutti quelli che si sporgono alle finestre dei due blocchi di cemento di Taverna del ferro. C'è vita dietro i murales, si compone con una stanchezza che i volti di Jorit non riescono a dire. Si anima nelle pieghe di una faticosa promiscuità: 1700 persone stipate come cardellini in una caiòla, lungo l'infinito palazzo di quella edilizia che doveva costruire comunità e ha creato gabbie.«Che problema c'è? Non ci offendiamo. Lo diciamo noi stessi che stiamo nel Bronx», sorride Enrico, 50 anni, due figli. «Sono arrivato qua che ne tenevo 17, poi mi sono sposato e ho occupato l'alloggio accanto ai miei genitori. Abito lì, su quel terrazzino».