Napoli Est a pezzi, strade dissestate e sprofondate dopo le «toppe» di asfalto

Non è bastata la «toppa» di asfalto per mettere in sicurezza via delle Repubbliche Marinare, strada di primaria importanza che collega i quartieri della periferia orientale di Napoli ai comuni del vesuviano. Due settimane dopo la comparsa della voragine nel pieno della carreggiata, poi ripristinata, c'è un nuovo grave dissesto pochi metri più avanti.



Loresta circoscritto da diversi giorni dalla rete arancione per segnalare il pericolo agli autisti dei numerosi veicoli che quotidianamente utilizzano la strada. Siamo esattamente all'incrocio con via Sesto Fiorentino e la carreggiata interessata è quella in direzioneA distanza di pochi giorni dal ripristino dell'altro dissesto - con un intervento effettuato esattamente il 19 novembre scorso - il tratto immediatamente successivo è venuto giù. É il segno che non è stata ancora individuata la causa principale del cedimento del manto stradale le cui condizioni sono peggiorate anche in seguito alle pesanti piogge dei giorni scorsi.

A necessitare di manutenzione straordinaria è, in realtà, tutta la strada, incluse le isole spartitraffico. L’usura della carreggiata non dipende solo dalle intemperie ma soprattutto dalla mancanza di manutenzione, con evidenti dissesti anche in altri punti. A questa situazione si aggiunge un'altra, altrettanto fastidiosa: la sosta selvaggia lungo la carreggiata in corrispondenza di diversi locali commerciali. Un ostacolo all'importante flusso di veicoli, specie nelle ore di punta e nei giorni in cui il traffico diventa un vero e proprio dramma.

Situazione decisamente peggiore lungo via Argine che collega i quartieri Barra e Ponticelli all'adiacente comune di Cercola. La strada si presenta dissestata in numerosi punti, specie in corrispondenza delle diverse rotatorie.

