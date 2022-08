Rete Ferroviaria Italiana, Napoli-Bari: i lavori entrano nella fase operativa

Rete Ferroviaria Italiana dà il via alle attività per la realizzazione delle tratte Hirpinia - Orsara e Orsara - Bovino, che inizieranno rispettivamente il 5 e 10 agosto, completando l'elenco dei lotti in fase di esecuzione. La nuova linea, parte integrante del Corridoio ferroviario europeo Ten-T Scandinavia - Mediterraneo e finanziata anche con i fondi del Pnrr, rappresenta la prima e più avanzata opera che il Polo Infrastrutture del Gruppo FS sta realizzando per il potenziamento della rete ferroviaria nel Sud Italia. Investimento di oltre 2 miliardi di euro per i due lotti.

L'ultimazione di queste due tratte consentirà una ulteriore riduzione dei tempi di viaggio tra il capoluogo campano e quello pugliese e l'aumento della capacità dei treni passeggeri e merci sulla linea. Nello specifico, gli interventi della tratta Hirpinia - Orsara, percorso di valico appenninico, prevedono la realizzazione di una galleria lunga circa 27 chilometri sui 28 complessivi di nuova linea. I lavori sono stati affidati al Consorzio Hirpinia Orsara AV, per un investimento complessivo da parte di RFI di circa 1,53 miliardi di euro.I lavori della tratta Orsara - Bovino, lunga circa 12 chilometri che si sviluppa quasi tutta in galleria prevalentemente in territorio pugliese, saranno eseguiti dal Consorzio Bovino - Orsara AV, con un investimento complessivo da parte di RFI di 561 milioni. I due consorzi sono costituiti dalle imprese Webuild Italia - Impresa Pizzarotti - Partecipazioni Italia.