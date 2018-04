CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 3 Aprile 2018, 08:31

ivoluzione traffico in vista in corso Umberto. Scatta la fase due dei lavori per la realizzazione della stazione della metropolitana Linea 1 di piazza Nicola Amore. Nei prossimi giorni il cantiere sarà ribaltato. Dopo quasi un anno sarà di nuovo possibile svoltare dalla piazza cosiddetta dei Quattro Palazzi direttamente su via Duomo, riaperta a senso unico a salire verso via Foria. Le transenne, in pratica, si sposteranno dalla parte sinistra (per chi proviene da piazza Bovio) della piazza, dove si trovano attualmente, al lato opposto. Le auto che provengono da piazza Garibaldi, quindi, una volta arrivate a piazza Nicola Amore potranno girare a destra su via Duomo e proseguire verso via Foria. Viceversa, sarà chiuso, invece, sul lato opposto, il tratto di strada che collega corso Umberto a via Marina. Il nuovo piano traffico dovrebbe durare 10 mesi. Da giugno 2017, infatti, la rotatoria in piazza era stata sospesa, rendendo impossibile svoltare in via Duomo, accessibile solo da via Seggio del Popolo e via Tramontano. La novità dovrebbe dare un po’ di respiro anche ai commercianti di via Duomo, che da diversi anni lamentano grosse difficoltà e cali nei profitti, a causa dei cantieri che tengono ingabbiati negozi e boutique. Diverse botteghe storiche, hanno denunciato in passato gli esercenti, purtroppo, non hanno retto all’attesa e hanno dovuto abbassare le saracinesche. Il nuovo dispositivo di traffico doveva partire oggi, ma è slittato a fine mese. Scatterà, molto probabilmente, il 26 aprile. Per il via libera al ribaltamento del cantiere, infatti, si è in attesa del parere della Soprintendenza.