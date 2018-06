CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 12 Giugno 2018, 08:55

Ce l’ha fatta: grazie all’arte, al lavoro, ma anche grazie alla recitazione al cinema o al teatro. È diventato una persona nuova. Un percorso lungo, iniziato nel carcere di Volterra, dove ha potuto sperimentare valori diversi a quelli che negli anni Ottanta e Novanta lo resero spietato killer di camorra.Non è più «carne che cammina», ma un lavoratore, un attore di riconosciuto talento, per altro «in questi giorni impegnato nelle riprese del nuovo film La banda». È con queste motivazioni, che il Tribunale Misure di prevenzione di Napoli accoglie l’istanza in favore di Aniello Arena, in passato condannato all’ergastolo per la strage in piazza Crocelle (8 gennaio 1991), oggi noto al grande pubblico per il ruolo da protagonista nel film «Reality» e per la più recente parte nel film «Dogman» (entrambi premiati a Cannes), oltre a tante performance al Teatro (di volta in volta autorizzate dai giudici). In sintesi, stando alla nuova valutazione del Tribunale di Napoli (presidente Vincenzo Lo Monte, a latere Bruno D’Urso e Giovanni Vinciguerra), Aniello Arena riconquista un altro pezzo della sua libertà, che gli consentirà nei prossimi giorni di prendere parte a nuove esperienze cinematografiche: la revoca della misura di sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con l’obbligo di soggiorno, che gli era stata applicata anni fa dalle autorità giudiziarie napoletane (e che di fatto gli impedivano di accettare offerte di lavoro in giro per l’Italia).