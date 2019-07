Venerdì 12 Luglio 2019, 17:07 - Ultimo aggiornamento: 12-07-2019 17:10

Non è più ricercata, non è più latitante. Maria Licciardi, presunta madrina della camorra napoletana, può smettere di fuggire. Il tribunale del Riesame di Napoli, accogliendo la richiesta del penalista Dario Vannetiello, ha revocato la misura cautelare in carcere emessa quindici giorni fa.