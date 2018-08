Lunedì 13 Agosto 2018, 14:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vergogna durava dal novembre 2017: da quando una piccola frana aveva interdetto la parte finale della splendida teoria sentieristica del Sentiero degli Dei che ospita ogni anno 500.000 trekkers che accorrono da ogni dove. Un lavoro da un massimo di 10.000 euro più iva ma che il Comune di Positano aveva lasciato inspiegabilmente appeso limitando il lavoro serio delle guide Aigae che partendo da Boomerano di Agerola avevano trovato la formula del percorso ad anello che rimetteva verso Colle Serra e consentiva di lavorare comunque con i turisti.Paradossalmente era proprio la frazione di Nocelle del comune di Positano a subire i danni del mancato passaggio del flusso degli escursionisti. Il Mattino, venuto in possesso di un documento di fonte regionale che stanziava i fondi, ha fatto pressione sull'ente locale territoriale per l'immediata messa in sicurezza. Oggi l'ente locale positanense ha emanato un'ordinanza di riapertura dopo il sopralluogo effettuato dal suo ufficio tecnico che verificava la messa in sicurezza ed il ripristino del tratto franato dopo le forti piogge del novembre dell'anno scorso. Il sindaco revocava con ordinanza - n° 10 di oggi - quella precedente di chiusura del tratto. Il sentiero degli Dei è quindi accessibile completamente dopo i lavori della ditta edile di Fabio Fusco. Con notevole savoir faire istituzionale il sindaco si è anche scusato con tutti i fruitori del sentiero e tutti gli operatori.