Mercoledì 27 Febbraio 2019, 10:47

C’è voluto tutto il giorno per mettere in sicurezza l’intero viale Antonio Gramsci a Napoli, dopo il forte vengo che aveva reso instabili alcuni alberi della zona.La parziale chiusura della strada che va da piazza della Repubblica a piazza Sannazaro, è stata necessaria proprio per abbattere cinque di questi pini che ormai costituivano un serio pericolo per i cittadini.Dalle 21 di ieri sera però, il viale è nuovamente percorribile anche se non si escludono ulteriori interventi di potatura e messa in sicurezza degli alberi ancora in piedi. Adesso si attende solo la rimozione dei rami e dei tronchi ancora sui marciapiedi ed isolati dai nastri segnaletici.