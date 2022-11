Museo e Real Bosco di Capodimonte, la riapertura dopo i lavori per la messa in sicurezza

Riapre domani, giovedì 1° dicembre, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, chiuso in via precauzionale dopo la caduta di un frammento di piperno da una balconata per il maltempo. Sono infatti terminati i lavori di messa in sicurezza degli accessi alla Reggia.

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte riprende quindi l'attività con l'apertura serale straordinaria nel primo fine settimana di settembre, venerdì 2 e sabato 3 al prezzo simbolico di 2 euro e domenica 4 dicembre ingresso gratuito per la prima domenica del mese.