Covid, De Luca: «Dalla settimana prossima ok a riapertura reparti»

«Credo che la prossima settimana apriremo i reparti che sono stati chiusi per accogliere i pazienti Covid. Abbiamo una situazione del contagio che è assolutamente sotto controllo, ci sono tutte le condizioni per riaprire anche le attività ordinarie che sono state sospese in questo periodo». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook.

Il governatore della Campania ribadisce inoltre «l'allarme della Regione rispetto alle case di comunità, 169, che dobbiamo realizzare. Ad oggi nessuno ci ha detto con quale personale teniamo aperte e gestiamo le case di comunità». «Francamente è una situazione incredibile - aggiunge - voglio ripetere in maniera chiara che se non si decide qual è il personale da assumere nella sanità pubblica, l'ipotesi di aprire le case di comunità resta sulla carta e rischia di rimanere una iniziativa propagandistica senza nessun risultato pratico».