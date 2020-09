Aule troppo basse, istituto inagibile: a Somma Vesuviana le lezioni si fanno in un condominio

Quarantatré anni, più di tre milioni di euro, un'odissea infinita, lavori iniziati, avanzati, ricominciati e mai completati, un progetto iniziale firmato dall'architetto Aldo Loris Rossi poi snaturato nel tempo, un edificio che svetta tristemente inutilizzato nel popoloso quartiere di Rione Trieste a Somma Vesuviana pensato come una scuola all'avanguardia e che ad oggi è un desolante scenario di degrado.

Da oltre quarant'anni i ragazzi delle medie avrebbero dovuto prenderne possesso, ma qualcosa è andato storto e fiumi di denaro pubblico sono stati investiti in un edificio che, secondo la normativa, scuola non può diventare. Il motivo? Le aule misurano due 2,70 centimetri di altezza e non, come dovrebbe essere, tre metri. Alcune in verità parola dell'assessore Salvatore Esposito, titolare dell'edilizia scolastica, anche 2,89. Ma non cambia nulla. L'Asl dice, in documento mostrato anche l'altra sera in diretta su Rete 4 nella trasmissione «Fuori dal Coro» che adibirla a scuola è «improprio».

Ribalta mediatica a parte, da anni il consigliere di opposizione Salvatore Rianna tenta di superare l'empasse, con interrogazioni, question time, accessi agli atti, interventi. Non c'è stato nulla da fare: dopo un reportage de Il Mattino poco più di un anno fa, l'assessore incaricato disse che «non potrà mai divenire scuola», sostenendo ci fosse l'idea di adibire la struttura ad uffici pubblici. Il sindaco attualmente in carica, Salvatore Di Sarno, dichiarò non molto tempo fa che si stava cercando di insediarvi pubblici servizi. Intanto però nessun avviso, giusto per capire se qualcuno fosse interessato, è mai stato licenziato da Palazzo Torino. Ancora, quest'estate, nel corso di una seduta di question time proposta da Rianna, l'assessore Esposito sembrò mettere da parte ogni diniego, assicurò l'impegno per una eventuale deroga che si disse fiducioso di poter ottenere e affermò: «Dimostrando alcuni requisiti, che ci sono, saremo in grado di avere l'agibilità». Era il 2 luglio. Sarà successo qualcosa nel frattempo? Certo che no. Tanto che le telecamere di «Fuori dal Coro» hanno «rubato» al sindaco l'affermazione sorprendente: «Ben vengano attività extracomunali per verificare cosa non è stato fatto». Già, chi dovrebbe verificare, chi ha commesso la serie di «errori interminabili», per usare le parole dell'assessore in carica riportate nero su bianco nei verbali di consiglio di luglio scorso?



Intanto gli studenti a scuola debbono pur andare. Dove? Poco lontano dalla struttura pensata nel '74 da Rossi, c'è un condominio: al secondo piano, tra un market cinese e i panni sciorinati ad asciugare dall'inquilina del terzo piano, c'è la «scuola» per cui il Comune paga l'affitto ad un privato, 45mila euro e rotti. Altri quindicimila ne spende per via Pomintella, oltre 68mila per via Spirito Santo e così via in crescendo. «Su via Trentola c'è una certezza spiega il consigliere Rianna - cioè che il progetto di Loris Rossi non era sbagliato, le responsabilità sono successive. Intanto, a mie richieste di atti, si danno risposte da far accapponare la pelle, attestando per esempio che il cronoprogramma dell'opera non sarebbe mai stato consegnato. Va fatta luce su uno spreco di denaro pubblico inaudito che priva i ragazzi di una struttura alla quale avrebbero diritto ed è assurdo che non ci si preoccupi, oggi che il rischio Covid impone un triplicato numero di aule, di forzare la mano». Nel mentre, i cittadini continuano a pagare l'affitto di appartamenti adibiti ad aule. «Ci sarebbe anche un altro edificio aggiunge Rianna quello che doveva diventare casa di riposo. Perché non chiedere alla Regione di poterlo utilizzare come scuola?». Edifici «fantasma», degrado. E ai ragazzini delle medie, in luogo di spazi ampi, resta al massimo una puntatina al market.