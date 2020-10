«Pronto, sono il ministro Azzolina» e in classe a Napoli arrivano i banchi

«Pronto, sono la ministra Lucia Azzolina». È stata davvero una grande sorpresa per Angela Vitale, dirigente scolastica del IV circolo didattico Guglielmo Marconi di Frattamaggiore, la telefonata ricevuta ieri mattina, pochi giorni dopo aver inviato al dicastero una lettera con la richiesta di 80 banchi per garantire la didattica in presenza a tutti gli alunni dell'istituto. Richiesta che la Azzolina ha velocemente esaudito, facendo arrivare un camion fino alla sede di via Vittorio Emanuele. «All'inizio ho pensato a uno scherzo - spiega la preside Vitale - davvero non credevo che la ministra Azzolina avrebbe preso subito in considerazione la mia richiesta di fornitura dei banchi monoposto. Ma era proprio lei. Voleva dare il suo massimo contributo alla nostra comunità scolastica, un aiuto immediato per far ripartire davvero le attività didattiche in presenza e in sicurezza in quest'area a nord di Napoli».



La dirigente della scuola Marconi aveva chiesto tempo fa circa 600 banchi al commissario straordinario per l'emergenza covid, Domenico Arcuri. «Ma nell'immediato - spiega - me ne occorrevano almeno 80 per allestire alcune classi, visto che in altre eravamo riusciti a disporre i vecchi banchi in modo da assicurare la distanza. Senza quell'ottantina di banchi non saremmo riusciti a garantire la didattica in presenza a tutta la platea scolastica. Così ho pensato di scrivere direttamente alla ministra Azzolina, che a sorpresa mi ha contattato al numero telefonico della presidenza». Il capo di istituto non nasconde la sua emozione. «Non capita tutti i giorni di poter comunicare con un membro del governo e addirittura con il titolare dell'istruzione, che per noi che lavoriamo nella scuola rappresenta il terminale di ogni nostro pensiero. Dopo un primo momento di stupore, le ho rappresentato il problema, trovando immediatamente la sua apertura e disponibilità, che si è concretamente materializzata con la consegna degli 80 banchi presso la nostra storica sede di via Vittorio Emanuele III». La Vitale è diventata inevitabilmente una «fan» della ministra, finita spesso al centro delle polemiche, durante i mesi del lockdown e quelli estivi, dedicati dagli operatori scolastici a una riorganizzazione di spazi e strutture non sempre facile. «Non credo sia una situazione facile neanche quella che si vive al ministero. Perciò ringrazio la Azzolina, che ha accolto con profonda sensibilità la mia richiesta, mettendoci così nelle condizioni di poter far decollare, finalmente, questo nuovo e particolare anno scolastico. Spesso - conclude Vitale - si parla della vicinanza che dovrebbe esserci tra istituzioni e scuola. Nel mio caso posso dire che si è realizzata. E devo ringraziare anche i miei collaboratori, che facendomi vincere le titubanze mi hanno spronata a scrivere direttamente al ministro».Il maestoso edificio dell'istituto Guglielmo Marconi, dislocato su tre piani, conta ben 40 aule e dispone di tre ingressi: due in via Vittorio Emanuele III ed uno in via Lupoli. In dotazione della scuola anche un laboratorio di informatica ed un laboratorio di inglese per gli alunni ed un laboratorio di informatica per i docenti. A questi si aggiungono una palestra coperta, l'aula magna ed il laboratorio musicale.