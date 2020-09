Riaprono le scuole a Napoli: suona la campanella, gimcana tra i rifiuti per entrare in classe

Primo giorno di scuola tra i rifiuti per i bambini della Foscolo-Oberdan. Nel plesso Ex Nautico di via Tarsia da ieri sono tornati i 300 alunni della scuola dell'infanzia e materna. Ma, prima di entrare in classe, è stata una specie di gimcana tra i cumuli di sacchetti in strada proprio a ridosso dell'istituto. Uno scenario che ha fatto infuriare tanti genitori, che si sono rivolti al presidente della II Municipalità Francesco Chirico, che invoca «maggiori controlli e sanzioni per i trasgressori», mentre Maria De Marco, presidente Asia parla di una sorta di «black out» civico, riferendosi ai cittadini «che così hanno deciso di non fare più la differenziata in quella zona». Piatti di carta, astucci, bottiglie di plastica, vecchi giocattoli, cartoni e materiale di cancelleria. C'era di tutto di più, ieri, nella discarica a cielo aperto di via Tarsia. Cumuli di rifiuti che trasbordavano dai bidoncini colorati destinati alla raccolta differenziata assegnati alla scuola. Eppure, la dirigente scolastica Donatella Delle Vedove assicura che «i rifiuti che vanno in quei bidoni sono stati messi fuori dalla scuola giovedì scorso, ma non sono stati ritirati. Forse questo ritardo è stato causato dal maltempo, mi rendo conto. Ma per quanto ci riguarda abbiamo fatto tutto nel rispetto delle regole, anche per le misure anti Covid, facendo entrare i bambini per gruppi e scaglionati». A farsi portavoce delle istanze delle mamme, preoccupate per un ulteriore rischio infezioni oltre quello da Coronavirus, è Francesco Chirico, presidente della II Municipalità, che afferma: «Ormai sono mesi che ai Quartieri Spagnoli e a Montesanto, dove la differenziata è partita da tempo, stiamo a raccogliere puntualmente rifiuti abbandonati in strada. Questo ci pone in serie difficoltà rispetto alle operazioni di recupero, data anche la scarsità del personale Asia».



«Ma mi fa interrogare sulla bontà di questa tipologia di raccolta, che forse non è stata ben recepita dalle persone - rimarca Chirico -: se da un lato c'è una grande responsabilità della popolazione, dall'altro c'è assoluta mancanza di controlli. Si potrebbe partire dai condomini dove i bidoni hanno un codice identificativo e iniziare a sanzionare i trasgressori. Questo sistema non funziona perché non ci sono neanche premialità per motivare i cittadini». A organizzare i recuperi ieri è stato l'assessore all'ecologia della giunta municipale,, che ribadisce: «Assistiamo quotidianamente sul nostro territorio a continui abbandoni di rifiuti indifferenziati e ingombranti anche vicino alle scuole, una situazione ormai inaccettabile».Parla di «black out» rispetto alla mancanza di senso civico, presidente Asia,. «Premesso che nessuno è autorizzato a lasciare rifiuti per terra - spiega - esistono sanzioni amministrative per chi sversa illegalmente, che prevedono 500 euro di multa a rifiuto. Qui siamo di fronte evidentemente a un quartiere che ha deciso di non fare più la differenziata, nonostante vi siano una scuola e un commissariato di polizia lì vicino». Dopo la segnalazioni la presidente Asia ha subito disposto un'indagine: «Ho verificato con il capo distretto. In via Tarsia passiamo tutti i giorni e così è stato anche nella settimana precedente. Per tutta la settimana ritiriamo. Domenica, mercoledì e venerdì l'indifferenziato. Poi, tutte le notti ritiriamo anche il materiale abbandonato in strada e facciamo il riassetto campane, perché quello che c'è a terra non è rifiuto differenziato, ma indifferenziato. Per questo, vorrei sottolineare che i bidoncini devono essere tenuti all'interno di palazzi e scuole. Da calendario inoltre il sabato preleviamo il multimateriale, sabato e lunedì l'organico, mercoledì la carta e in modo dedicato nelle scuole cartone e plastica».