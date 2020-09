Riapertura scuole in Campania, prima campanella il 28 settembre a Torre Annunziata e il primo ottobre a Torre del Greco

Posticipato a lunedì 28 settembre l'inizio delle attività didattiche per gli istituti di ogni ordine e grado presenti nel comune di Torre Annunziata. La decisione è stata assunta dal sindaco della città vesuviana Vincenzo Ascione in seguito al numero crescente di contagi da Covid-19 registrati nelle ultime ore sul territorio cittadino (la maggior parte dei quali asintomatici).

«Inoltre - si legge nell'ordinanza firmata oggi da Ascione - l'utilizzo dei plessi quali sedi di seggi elettorali per le consultazioni referendarie e regionali del 20 e 21 settembre impone, una volta concluse le operazioni di voto, un intervento accurato di igienizzazione e sanificazione degli edifici scolastici, al fine di garantire la ripresa dell'attività didattica in totale sicurezza per studenti, docenti e personale».



Rinvio anche a Torre del Greco, dove la riapertura è stata posticipata addirittura al primo ottobre. È stato il sindaco Giovanni Palomba a firmare l'ordinanza con la quale è stato disposto il posticipo dell'avvio delle attività didattiche di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale. L'ordinanza - si legge dal testo - si è «resa necessaria a seguito delle istanze rappresentate da diversi dirigenti scolastici, al fine di garantire il ripristino degli spazi didattici in modo da accogliere tutti gli alunni in condizione di sicurezza; nonchè, a seguito dell'ulteriore considerazione che il m inistero dell'Istruzione non ha ancora concluso la consegna degli arredi presso i relativi istituti territoriali».

Ultimo aggiornamento: 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA