Riaperture, a Napoli Università con lezioni miste ma l'obiettivo è il ritorno in aula

Le Università napoletane stanno ritornando lentamente alla normalità e alla didattica in presenza. Per tutte le lezioni in presenza permangono con il sistema ibrido (metà in aula e il resto a distanza in contemporanea) ormai diventato una prassi. La vita universitaria però fondamentalmente non si è mai fermata durante l'emergenza pandemica, poiché «essa non è soltanto didattica, ma è costituita anche e soprattutto da scambi, confronti,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati