Sarà restituita ai fedeli la chiesa San Carlo al Ponte. È la conquista di un comitato di volontari che casa per casa ha raccolto dei fondi per metterla in sicurezza. Finalmente i numerosi fedeli potranno riavere un luogo di preghiera perduto da tempo.

LEGGI ANCHE Napoli, l'associazione Gli Incisivi cura il verde a Ponticelli

«Senza questa nostra iniziativa – dichiarano alcuni residenti appartenenti al comitato – non ne saremmo usciti, la burocrazia va troppo per le lunghe». «Un momento importante – dice il presidente della Municipalità Maurizio Moschetti - soprattutto per la stima che noi tutti nutriamo per Padre Doriano, parroco di questa chiesa e uomo di grande impegno sociale».

La chiesetta di San Carlo al Ponte è importante sul piano storico e culturale. La cappella fu costruita tra il 1619 e il 1622. Oggi, l’impegno dei volontari ha garantito la spicconatura, l’eliminazione di ogni pericolo e sistemazione delle situazioni più critiche. Per festeggiare la riapertura ci sarà un «rosario di apertura» giovedì 5 dicembre, alle 17, ed a seguire la Santa Messa officiata da padre Kiran, parroco di Santi Cosma e Damiano. «Domani finalmente torneranno a suonare le campane di questa Chiesa, - dice un fedele della parrocchia – questo quartiere ritorna a nascere da queste piccole grandi azioni».



© RIPRODUZIONE RISERVATA