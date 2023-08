Riapre “Terrazza Triassi” musica, danze e cibo

Convivialità e normalità. Dopo tre anni riapre la splendida “Terrazza Triassi”, ad Acciaroli. Nel cuore del Cilento, tanti amici si sono ritrovati all’insegna della dieta mediterranea, del buon cibo e della cultura, soprattutto quella enogastronomica. Ma non c’è stato il tempo di commuoversi per l’emozione (nemmeno la voglia, in tutta sincerità) grazie all’ospitalità della professoressa Maria Triassi, docente di Igiene e alla Federico II e acciarolese d’adozione.

Dopo un meraviglioso aperitivo rinforzato dai salumi di Gioi Cilento, che hanno fatto da entrée a un gigantesco tortano proveniente da Somma Vesuviana, i fortunati invitati hanno faticosamente raggiunto le libagioni, preparate dal locale guru e gourmet Francesco Cucco (i presenti lo hanno ammirato per le sue incredibili calzature di cui il Cucco non ha voluto rivelare il brand): cavatelli con genovese di tonno, pasta e patate con cozze, parmigiana di melanzane, polpette di calamari, zucca e melanzane, “longa” di patate e carne macinata.

In visibilio il parterre alla presentazione del buffet di dolci: mousse all’arancia, torte e pasticcini d’ogni genere, gelato e … il tutto “shakerato” dai balli coreografati da una garbatissima animatrice, distintasi per essere riuscita a coinvolgere tutti senza microfono e senza urlare nemmeno una volta: “Su le mani”.

Tante le personalità armate di forchetta e coltello e poi scatenatesi sulla pista da ballo. La prof Triassi rinnova il suo evento nel rispetto della tradizione, dando appuntamento ad agosto 2024 nella cornice degli immancabili ed incantevoli fuochi artificio, coloratissimi nel cielo cilentano, azzurro e stellato più che mai.