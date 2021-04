Riccio vaga impaurito per le strade di Pompei: salvato dai vigili urbani

Un piccolo riccio uscito dall'area archeologica di Pompei e ritrovato su via Roma, nei pressi dell'Anfiteatro, è stato messo in salvo dagli agenti della Polizia Municipale agli ordini del colonnello Gaetano Petrocelli.

L'animale, impaurito ma in buone condizioni, è stato affidato alle cure dei medici del servizio veterinario dell'Asl. Il riccio, probabilmente uscito dal parco della città antica per trovare cibo, è una specie protetta e pertanto non si può né cacciare, né detenere in cattività.