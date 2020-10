«I commercialisti e il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale (Dadi) dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli collaboreranno in modo coordinato e integrato con le rispettive strutture ad ogni attività di ricerca, didattica, formazione, divulgazione e trasferimento di conoscenze e competenze». Lo rende noto Antonio Tuccillo, presidente dell'Odcec Napoli Nord dopo la firma del Protocollo d’Intesa siglato ad Aversa.

«La collaborazione sarà rivolta a progetti di ricerca e valorizzazione e intendiamo favorire forme di collaborazione e stage presso le aziende seguite dai professionisti iscritti all’Ordine - ha aggiunto Tuccillo - e favorire anche lo sviluppo delle startup create dagli studenti attraverso il supporto dei dottori commercialisti».



«L'impegno va anche nella direzione della costruzione di nuovi percorsi didattici, di specializzazione o di master», ha sottolineato Luigi Maffei, direttore del Dadi. «Collaboreremo alla nascita di premi e borse e assegni di studio e ricerca, realizzando inoltre mostre ed eventi scientifici e culturali. Insomma - ha concluso Maffei -l’intenzione è far collaborare tutti gli attori in campo negli ambiti della didattica e della professione». © RIPRODUZIONE RISERVATA