«Ricomincio da dentro», progetto per donne e trans detenute a Pozzuoli e Poggioreale

Mercoledì 5 Giugno 2019, 16:49

Assistenza psicologica per le donne e i transgender in carcere, tirocini formativi e borse lavoro per 20 persone. È il progetto «Ricomincio da dentro», che sarà realizzato negli istituti penitenziari di Poggioreale e Pozzuoli (Napoli). L'obiettivo è la promozione di una «rete antiviolenza» per sostenere le donne ristrette a rischio di violenza familiare ed economica. Il progetto prevede l'attivazione di gruppi di auto-mutuo aiuto e percorsi personalizzati di orientamento professionale e self-empowerment, coinvolgendo direttamente anche gli operatori penitenziari.«Si rivolge - afferma l'assessore comunale di Napoli alle Pari opportunità e centri antiviolenza Laura Marmorale - a donne e trans detenute, persone che hanno un vissuto di violenza e abusi dovuti alla loro differenza di genere che spesso in carcere non viene tenuto in considerazione. Le donne e le trasngender stentano inoltre a rivolgersi alle strutture psicologiche carcerarie per chiedere un sostegno che vada al di là del motivi della detenzione ma affondi le esperienze di violenza di genere o discriminazione che hanno subito nella vita». «Il progetto permetterà l'ingresso in carcere di operatori sociali, abbattendo la diffidenza rispetto alle istituzioni carcerarie, e aiutando le donne a ripercorrere il percorso di violenza, definirlo, superarlo in maniera attiva e per 20 di loro anche una formazione per una reale inclusione sociale a fine pena».«Ricomincio da dentro» è organizzato da una rete promossa dal Comune di Napoli, dal Garante regionale per le persone detenute, dal Provveditorato alle carceri della Campania, dalle Amministrazioni penitenziarie di Pozzuoli e Poggioreale, dalla Cooperativa Lazzarelle e dall'Associazione ATN. «La condizione di detenzione delle trasgender -afferma Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Campania - è al centro di questa attenzione messa in rete con il Comune di Napoli. Le azioni saranno condotte dalla cooperativa le Lazzarelle per le trans nel Carcere di Poggioreale e le donne nel carcere femminile di Pozzuoli. Le trans, in particolare, vengono protette ma c'è ancora un retaggio molto negativo nei loro confronti».